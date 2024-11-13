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Немецкий профсоюз объявил о новых забастовках в транспортной отрасли до 5 декабря

Spiegel: в Германии профсоюз Ver.di объявил о новых забастовках в транспорте

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Michael Matthey/Global Look Press

Один из крупнейших профсоюзов Германии Ver.di объявил о новых забастовках в региональном транспорте, которые коснутся автобусов и поездов и состоятся до 5 декабря — на этот день намечен следующий раунд переговоров. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

В профсоюзе сообщили, что переговоры с транспортными компаниями, которые прошли 11 ноября, оказались безрезультативными, поэтому Ver.di вынужден был объявить о новых забастовках до следующей встречи 5 декабря.

По словам представителя профсоюза Андреаса Шакерта, работодатели предлагают слишком большой срок увеличения зарплаты и слишком маленький ее рост.

9 ноября ведущие профсоюзы железнодорожников Франции пригрозили властям бессрочной забастовкой в знак протеста против реструктуризации компании грузоперевозок Fret SNCF. О намерении организовать протесты объявили профсоюзы CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail и CFDT-Cheminots. Первую забастовку планируется провести с 20 по 22 ноября. Вторая должна начаться 11 декабря, она будет бессрочной.

29 октября в Германии прошла забастовка работников металлургической и электротехнической промышленности, среди которых сотрудники автопроизводителей Volkswagen (VW) и BMW. Бастующие выступали против закрытия заводов.

Ранее эксперт предсказал массовое сокращение работников в ФРГ.

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