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Губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотника ВСУ в Воронеже

Гусев: при падении обломков БПЛА предприятие в Воронеже получило повреждения

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Alexander Ermochenko/Reuters

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что за утро в регионе сбили пять беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, при падении обломков одного сбитого беспилотника в Воронеже незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия. Возгорания не произошло.

Еще несколько дронов сбили в районах области. Разрушений и пострадавших там не зафиксировали.

Ночью в Воронежской области предупреждали об угрозе атаки беспилотников.

Накануне поздно вечером в министерстве обороны России сообщили, что над территориями Курской и Белгородской областей уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа.

Утром 10 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Московский регион рекордным количеством дронов. Средства ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на столицу. По информации Telegram-канала Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над регионами России сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аэропорту Саратова ввели ограничения из-за угрозы беспилотников.

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