В прокуратуре потребовали обратить в доход государства имущество Невзорова

Заместитель прокурора Санкт-Петербурга потребовал обратить в доход государства участок земли и стоящий на нем дом бывшего депутата Государственной думы, публициста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Алексей Прянишников (признан в РФ иностранным агентом).

В июле Октябрьский районный суд признал Невзорова и его жену Лидию экстремистским объединением, а также постановил обратить их имущество в доход Российской Федерации. Это первый случай, когда таким объединением в России признают семью.

Прокуратура, ссылаясь на это решение суда, просит обратить в доход государства земельный участок и стоящий на нем жилой дом, в котором проживает мать Лидии Невзоровой, ветеран Великой Отечественной войны и жительница блокадного Ленинграда (1941—1943 гг.).

Рассмотрение гражданского дела назначено на 24 сентября в Приморском райсуде Санкт-Петербурга.

Ранее защита Невзорова усомнилась в применимости к семье закона об экстремизме.