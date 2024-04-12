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На Невзорова завели еще одно уголовное дело

В отношении Невзорова возбудили уголовное дело по статье об иностранных агентах

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Александр Невзоров/YouTube

В отношении журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) возбуждено второе уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Об этом сообщает «Фонтанка».

Дело возбудил следственный отдел Приморского района ГСУ СК по Петербургу. Отмечается, что Невзоров не выполнял требования по обязательным маркировкам в своих постах.

В октябре Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тыс. рублей Александра Невзорова за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности.

Тогда же стало известно, что Невзоров продает недвижимость в Петербурге за 45 млн рублей.

В феврале того же года журналиста заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ.

Накануне сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов РФ могут возбудить уголовное дело в отношении известного блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Ранее МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) по делу о фейках про армию.

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