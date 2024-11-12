Российского военного будут судить за добровольную сдачу в плен

В Москве суд рассмотрит первое уголовное дело в отношении российского военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, бывший шахтер дважды пытался сдаться в плен ВСУ, один раз его действия увенчались успехом. В июне 2023 года в интернете было опубликовано видео, на котором мужчина рассказал, что выступает против проведения специальной военной операции (СВО) и не желает участвовать в конфликте.

В январе 2024 года экс-шахтер вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными. Мужчину обвиняют в покушении на добровольную сдачу в плен, в сдаче в плен при отсутствии признаков госизмены, а также в дезертирстве в условиях боевых действий или мобилизации.

2 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, что одна из стран-участниц конференции по вопросам прав человека в Канаде изъявила желание стать державой-покровительницей для находящихся в РФ украинских граждан, в том числе пленных военных. При этом он не раскрыл, о какой стране идет речь.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также отметил, что Москва якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к украинским солдатам. При этом имеющиеся механизмы не позволяют Киеву защитить права граждан на российской территории, добавил он.

18 октября Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.

Ранее Кадыров отменил приказ не брать в плен военных ВСУ.