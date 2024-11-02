«Желающие сдаться будут жить». Кадыров отменил приказ не брать в плен солдат ВСУ Глава Чечни Кадыров отменил приказ спецназу «Ахмат» не брать пленных в зоне СВО

Рамзан Кадыров отменил приказ «ахматовцам» не брать в плен солдат ВСУ. Такое решение глава Чечни объяснил многочисленными письмами украинцев, которые, как он утверждает, просили его об отмене приказа. Ранее глава Чечни дал поручение всем командирам, которые находятся на передовой, «уничтожать и усилить борьбу еще более». Это произошло после того, как беспилотник атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил свой приказ не брать в плен солдат ВСУ, данный ранее бойцам спецназа «Ахмат». Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

Отмену приказа Кадыров объяснил тем, что за последние несколько дней в департамент по рассмотрению обращений администрации главы и правительства Чеченской Республики на его имя поступило «более двух тысяч писем от жителей Украины», которые об этом попросили.

«Письма... пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения не по доброй воле. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания», — заявил глава Чечни.

Он также добавил, что солдаты ВСУ давно знают, что в «Ахмате» к пленным «человеческое отношение». Обратившиеся украинцы, по его словам, понимают, что стали «жертвами трусости и подлости» западных стран, на фронт их отправляют европейские и американские политики.

Отвечаю всем заявителям здесь, в официальном моем канале: ранее данный ахматовцам приказ «не брать пленных» отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую. Рамзан Кадыров глава Чечни

О том, что приказ отменен, также сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что желающие сдаться имеют на это право, однако они должны понимать, что украинские власти «отказываются от них». По словам представителя МИД, Минобороны РФ передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение о передаче Украине 935 пленных ВСУ.

«Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе, подчеркну, своих собственных граждан? Только 279», — заявила Захарова.

По словам дипломата, ранее процесс обмена давал результаты, но в настоящее время Украина «саботирует его», сосредоточившись на обмене людей из нацбатальонов.

«Нас укусили, мы уничтожим»

Приказ не брать в плен бойцов ВСУ Рамзан Кадыров отдал 29 октября – после того, как стало известно, что беспилотник атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе. По словам главы Чечни, в результате атаки загорелась крыша пустующего здания, обошлось без жертв и пострадавших с российской стороны.

Однако они были среди украинских военнопленных. Точное число погибших Кадыров не назвал, сообщив при этом, что на каждом стратегическом объекте в регионе содержатся до 10 пленных бойцов, в том числе на территории университета спецназа.

«Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Отвечая на вопрос журналистов, какой будет реакция на атаку, Кадыров заявил, что в ближайшем будущем военнослужащим ВСУ покажут «такое возмездие, которое им и не снилось».

«[Ответная мера будет] обязательно — чеченец свое всегда возвращает домой. Они нас укусили, мы уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим.

Я сегодня дал (поручение. — «Газета.Ru») всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 процентов. Чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности», — сказал глава республики.

30 октября Рамзан Кадыров также сообщил об ударе возмездия по центру управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. По данным главы Чечни, в результате него девять человек погибли, 17 были ранены. Минобороны РФ впоследствии подтвердило нанесение удара, не уточнив информацию о жертвах и пострадавших.