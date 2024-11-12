Депутат Матвейчев: «Единая Россия» стала надежной опорой для президента

На протяжении более чем 20 лет, с момента создания партии «Единая Россия», она является ведущей политической силой страны и надежной опорой для главы государства. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Парламентарий отметил, что «Единая Россия» — самая влиятельная и массовая, располагающая большинством практически во всех органах власти.

Депутаты в лице представителей как региональных властей, так и фракции ЕР в Госдуме помогают обеспечивать законодательную базу для инициатив правительства и президента, с которым партия работает в тесной связке, подчеркнул Олег Матвейчев.

«Напомню, что «Единая Россия» единогласно поддержала поправки в Конституцию, которые были направленны в том числе на укрепление социальных гарантий и защиту суверенитета страны, а также внесла весомый вклад в победу Владимира Путина на президентских выборах», — добавил депутат.

Кроме того, он отметил, что партия активно поддерживает бойцов специальной военной операции, доставляя на фронт десятки тонн техники и медикаментов, а также помогает жителям новых регионов страны.

«Помимо этого, партия помогает участникам СВО набирать политическую форму для участия в выборах и для дальнейшей работы в органах власти», — сказал Матвейчев.

Также, по его словам, «партия несет важную разъяснительную и идеологическую функцию, воплощая единство даже в своем названии», стремится гармонизировать отношения в обществе и нивелировать радикальные точки зрения.

«Все это дает терапевтический и успокаивающий эффект, направляет энергию жителей страны в мирное русло», — считает парламентарий.

Он напомнил о том, что в свое время президент РФ Владимир Путин попросил представителей партии избавить объединение от популизма и от популистов.

«Партия эту задачу выполнила, несмотря на то, что у политиков всегда есть искушение удариться в популизм. Есть даже мнение, что политики без популизма не бывает. Это, конечно, неверно. Ответственная политика — это отвечать перед людьми за свои действия», — заключил Матвейчев.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.