Российские пилоты доложили об обнаружении в воздухе неизвестного объекта

Пилоты российской авиакомпании заметили в воздухе неопознанный объект, который не смогли идентифицировать. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

В публикации отмечается, что при вылете самолета Airbus A-320 из московского аэропорта Шереметьево на высоте 8 тыс. футов (около 2,5 тыс. метров) экипаж доложил о наблюдении в нижней плоскости некоего небольшого объекта, напоминающего купол или крыло с красно-желтыми полосами. На рейс это никак не повлияло, лайнер продолжил полет по расписанию.

26 сентября в США обнародовали фото сбитого над Канадой неопознанного объекта. Как сообщает CTV News, первоначально он летел от Аляски в сторону Канады и находился на высоте около 13 тысяч метров. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки подняло в воздух самолеты для слежения. Верхняя четверть объекта была металлического цвета, прочие поверхности белые. Помимо этого, был замечен «провод с каким-то подвешенным к нему пакетом» на нижней части НЛО. В конце концов он был сбит.

Ранее в Австралии закрыли городской пляж из-за неопознанных черных шаров.