Арестованного бывшего мэра Сочи проверяют на причастность к другим преступлениям

Арестованного за растрату экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского проверяют на причастность к другим преступлениям. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

«В настоящее время у следствия есть основания полагать, что Копайгородский причастен к другим преступлениям. Информация проверяется», — сказал представитель правоохранительных органов.

По его словам, в случае подтверждения бывшему чиновнику будут предъявлены новые обвинения.

Накануне Telegram-канал SHOT писал, что Копайгородского проверят на предмет сотрудничества с сочинским бизнесменом Рубеном Татуляном по кличке Робсон. По информации канала, у предпринимателя год назад прошли обыски по делу о многомиллиардных хищениях. К тому моменту бизнесмен уже уехал из России. По одной из версий следствия, именно Копайгородский помог Татуляну покинуть территорию РФ.

25 сентября Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Копайгородского. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

Ранее экс-мэр Сочи попросил вернуть его на СВО.