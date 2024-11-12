На Украине заочно предъявили обвинения священнику, поддержавшему Россию

Украинскому священнику, который выступал в поддержку России, предъявили заочные обвинения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, обвинения предъявили следователи в находящейся под контролем Киева части Херсонской области. По их данным, поводом для обвинения стал видеоролик в поддержку России, который священнослужитель записал в сентябре 2022 года.

«В настоящее время ему заочно предъявлены обвинения. Мужчине грозит пять лет заключения», — говорится на сайте сформированного украинскими властями областного отделения полиции.

Как отмечает следствие, мужчину обвиняют по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и поддержке действий РФ, что на Украине считается преступлением.

В свою очередь, жителя Мурманска осудили на 13 лет за голосовое сообщение Службе безопасности Украины. Как стало известно из материалов дела, осужденному 24 года. По данным следствия, он направил СБУ голосовое сообщение, компрометирующее Вооруженные силы РФ, которое затем было опубликовано в сети. Кроме того, осужденный придал публичности документы о деятельности военкомата Мурманской области.

Ранее трех сыновей липецкого священника Ащеулова обвинили в попытке госизмены.