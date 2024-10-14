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Мужчину осудили на 13 лет за голосовое сообщение ВСУ

РИА Новости: жителя Мурманска осудили на 13 лет за голосовое сообщение СБУ

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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Мурманска осудили на 13 лет за голосовое сообщение СБУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденному 24 года. По данным следствия, он направил СБУ голосовое сообщение, компрометирующее Вооруженные силы Российской Федерации, которое затем было опубликовано в сети, а также придал публичности документы о деятельности военкомата Мурманской области. Мужчина проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

До этого житель Амурской области получил 13 лет колонии за финансирование ВСУ.

В ходе следовательных действий стало известно, что осужденный, работавший в локомотивном депо Забайкальской железной дороги, с июля 2022 года по январь 2023 года переводил деньги в фонд по сбору средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В общей сложности, как утверждается, он сделал 15 денежных переводов для приобретения ВСУ беспилотников-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники.

Ранее трех сыновей липецкого священника Ащеулова обвинили в попытке госизмены.

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