Суд в Петербурге арестовал мужчину, пытавшегося поджечь авиатехнику на военном заводе

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 20-летнего местного жителя, пытавшегося поджечь авиационную технику на местном оборонном предприятии. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В публикации отмечается, что подозреваемому в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса России «диверсия» и «склонение к диверсии» избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Его арестовали до 11 января 2025 года.

12 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, пытавшегося поджечь авиатехнику.

Отмечается, что диверсант работал курьером. Он решил подзаработать, для чего связался с украинской спецслужбой и предложил за денежное вознаграждение совершить диверсию на объектах военно-промышленного комплекса РФ. В итоге петербуржец получил задание поджечь авиатехнику на оборонном предприятии.

Утром 12 ноября сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 29-летнего жителя Севастополя, который, по версии силовиков, пытался устроить теракт на железной дороге.

Ранее в Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа.