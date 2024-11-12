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В США среди женщин вырос спрос на препараты для аборта

WP: женщины стали чаще обращаться за препаратами для аборта после победы Трампа

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Спрос на препараты для искусственного прерывания беременности значительно вырос среди американок после победы на выборах в США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные компаний в сфере репродуктивного здоровья.

По информации одного из крупнейших американских поставщиков таблеток для искусственного прерывания беременности Aid Access, компания получила 10 тысяч запросов на препараты в течение суток после объявления о победе Трампа. Это приблизительно в 16 раз больше, чем 600 запросов, которые компания обычно получает за день.

В публикации отмечается, что также в Соединенных Штатах вырос спрос на внутриматочные спирали и вазэктомию. 

Издание подчеркивает, что женщины опасаются, что с началом президентства Трампа в США могут ограничить доступ к средствам для прерывания беременности.

6 ноября стало известно, что среди опрошенных граждан США менее 5% назвали международную политику наиболее важным вопросом для страны, 66% ставят на первое место демократию и экономику.

Из опроса телеканала следует, что 35% американцев считают главным вопросом демократию, еще 31% — экономику. Около 25% опрошенных отнесли к главным проблемам аборты и иммиграцию.

Ранее в США запреты абортов повысили популярность стерилизации.

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