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Американцы назвали главным вопросом для США демократию

Международную политику считают главным вопросом для США лишь 4% американцев

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CNP/AdMedia/Global Look Press

Среди опрошенных граждан США менее 5% назвали международную политику наиболее важным вопросом для страны, 66% ставят на первое место демократию и экономику. Об этом говорят данные exit poll телеканала CNN.

Из опроса телеканала следует, что 35% американцев считают главным вопросом демократию, еще 31% — экономику. Около 25% опрошенных отнесли к главным проблемам аборты и иммиграцию.

Меньше всего граждан (4%) назвали главным вопросом США международную политику.

Кроме того, примерно 75% электората негативно относятся к тому, как обстоят дела в стране. Лишь около 25% опрошенных называют себя воодушевленными или удовлетворенными положением дел в США, более 4 из 10 недовольны и примерно 3 из 10 говорят, что они возмущены.

Но избиратели в целом остаются оптимистами: более 6 из 10 заявили, что лучшие дни США еще впереди.

До этого AP сообщало, что Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Джорджия после обработки 6% бюллетеней.

Ранее посольство РФ ответило на обвинения во вмешательстве в американские выборы.

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