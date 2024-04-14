Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запреты абортов повысили популярность стерилизации

JAMA: в США вырос спрос на стерилизацию у женщин после отмены права на аборт

close
100%
Freepik

После отмены конституционного права на аборт в США резко выросло число молодых женщин, которые решили пройти процедуру стерилизации. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Health Forum.

В июне 2022 года Верховный суд США отменил решение «Роу против Уэйда», которое 49 лет назад гарантировало право на аборт всем женщинам на федеральном уровне. После отмены конституционного права на аборт частота стерилизаций стала расти, причем у женщин в возрасте от 18 до 30 лет процедура вдвое популярнее, чем у мужчин.

Данные указывают на то, что молодые женщины несут основную ответственность за предотвращение беременности и непропорционально сильно страдают от медицинских, социальных и экономических последствий запрета на аборты.

«Результаты поразительны, поскольку по сравнению с вазэктомией процедуры перевязки маточных труб являются гораздо более сложными операциями и в два-шесть раз дороже», — отметили авторы работы.

Ранее ученые выяснили, что лекарство от бородавок может излечить предрак у женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами