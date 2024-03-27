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Патриарх Кирилл призвал мигрантов выучить русский язык и традиции России

Патриарх Кирилл: Россия вправе требовать от мигрантов знания языка и традиций

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Виталий Невар/РИА Новости

Россияне вправе требовать от мигрантов знания русского языка и уважительного отношения к традициям. Об этом заявил патриарх Кирилл на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора, передает РИА Новости.

Предстоятель Русской Православной церкви отметил, что угроза заключается не непосредственно в миграции, а в нежелании приезжих уважать культуру той страны, где они будут жить и работать.

Патриарх напомнил, что Россия всегда стремилась выстраиваться добрососедские отношения со странами бывшего СССР, у некоторых из которых сложилась непростая экономическая ситуация. Он подчеркнул, что вместе с тем Россия вправе требовать уважительного отношения к своим устоям, культуре со стороны тех кто приезжает из этих стран.

«Ну а в случае их постоянного проживания в России, я думаю, законные требования — знание языка, ну и наших традиций, уважение к этим традициям», — сказал глава РПЦ.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее патриарх заявил о попытках столкнуть две традиционные религии в России.

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