Две российские школьницы вышли на тонкий лед и провалились, одну из девочек ищут

В Кировской области две девочки провалились под лед на реке Вятка. Одну из них удалось спасти, вторую ищут спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Инцидент произошел 12 ноября в городе Кирово-Чепецк. В экстренные службы поступило сообщение, что две восьмилетние девочки вышли на тонкий лед и оказались в воде. Одну из них спасли очевидцы. Ее забрали в больницу с переохлаждением. Судьба второго ребенка неизвестна. На реке работают специалисты МЧС.

Следственные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Похожий случай произошел на минувшей неделе в Петропавловске-Камчатском. Двое подростков бродили по льду озера и оказались в ледяной воде, им на помощь пришел случайный прохожий.

Ранее сообщалось, что в Москве очевидцу происшествия пришлось прыгнуть в ледяную воду, чтобы спасти девушек из затонувшего в Москве-реке автомобиля.