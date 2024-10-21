Чеченец рассказал, как спас девушек из упавшего в Москву-реку автомобиля

Чтобы спасти девушек из затонувшего в Москве-реке автомобиля, очевидцу происшествия пришлось прыгнуть в ледяную воду, сообщает Telegram-канал Mash.

«Зовут героя Имам, он из Грозного. Говорит: ехал по набережной с другом, увидел толпу. Остановился, узнал о ДТП. Оперативно скрутил канат из одеял, закинул в воду и вытащил первую девушку с товарищем. Затем приехали спасатели и вместе с ними начали доставать вторую — не получалось, поэтому Имам прыгнул в воду», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что мужчина вытащил вторую девушку, откачал и передал спасателям. Как оказалось, это уже третье спасение на водах в портфолио парня — ранее он спас еще одну незнакомку, которая едва не утонула в водоеме.

Инцидент произошел на набережной Тараса Шевченко. За рулем машины сидела девушка, которая впервые в жизни решила взять с подругой каршеринг, но с «автомобилем было что-то не так». В результате она потеряла управление, отмечают авторы.

По словам очевидцев, перед аварией раздался звук свиста тормозов. После этого они увидели, как автомобиль перевернулся сперва на бок, потом на крышу. После этого машина упала в реку.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль упал в реку на набережной Марка Шагала возле БЦ «Ривер Плаза». Пассажиры успели покинуть машину и ушли в неизвестном направлении. На месте аварии произошел разлив топлива.

Впоследствии автомобиль Toyota, снесший ограждение на набережной на юге Москвы, подняли из воды при помощи спецтехники. На хозяйке авто числится 75 штрафов за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось, что массовая авария затруднила движение автомобилей на МКАД.