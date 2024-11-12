Духовный глава Церкви Англии ушел в отставку из-за скандала с растлением детей

Духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Уэлби, принял решение уйти в отставку после громкого скандала с растлением детей. Об этом говорится в сообщении организации.

«Последние несколько дней возобновили мое давно испытываемое и глубокое чувство стыда за исторические неудачи Церкви Англии в обеспечении безопасности. Почти двенадцать лет я боролся за то, чтобы внести улучшения. Судить о том, что было сделано, должны другие», — заявил архиепископ.

После публикации независимого обзора Кейта Макина, который «разоблачил долго сохранявшийся заговор молчания» о делах Джона Смита — приближенного к церкви человека, который злоупотреблял своим положением и применял физическое и сексуальное насилие к несовершеннолетним, — стало известно, что архиепископ знал о его действиях, но не принял никаких мер. Сам Уэлби признал свою вину в сокрытии преступлений.

Как пишет Sky News со ссылкой на свои источники, барристер Джон Смит был евангельским христианином и с 1970-х годов занимал несколько руководящих должностей в благотворительной организации Iwerne Trust. Это агентство занималось управлением летними лагерями отдыха для детей.

Еще в 1982 году представители церкви подготовили доклад о фактах психологического, физического и сексуального насилия над детьми со стороны Смита, однако тогда дело не получило развития. Впоследствии в 2017 году на Channel 4 вышел документальный фильм, в котором рассказывалось о деле Смита. Среди прочего его обвиняли в надругательстве как минимум над 30 подростками в Великобритании, а также над 85 — в Африке. Началось расследование.

В результате расследования было установлено, что архиепископ Кентерберийский узнал о случаях насилия со стороны Смита еще в 2013 году, но решил не предавать дело огласке. Как пишет Sky News, петиция членов Генерального синода, призывающая Уэлби уйти в отставку, собрала свыше восьми тысяч подписей.

Призыв был подкреплен заявлением епископа, в котором говорилось, что Уэлби должен уйти в отставку и что церковь «находится под угрозой полной потери доверия» в вопросах обеспечения безопасности.

Ранее следователи выявили тысячи педофилов в рядах католической церкви Франции.