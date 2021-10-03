Расследователи выявили тысячи педофилов в рядах католической церкви Франции

С 1950 года во Французской католической церкви действовало порядка 3 тысяч педофилов, сообщает The Straits Times.

Как рассказал Жан-Марк Сове, руководитель группы, которая проводила независимое расследование этих инцидентов, такое количество – это «минимальная оценка».

«Комиссия обнаружила от 2900 до 3200 педофилов — членов церкви с 1950 года», — сказал он.

Отчет комиссии планируется опубликовать во вторник (5 октября). Расследование продлилось два с половиной года и проводилось на основе церковных, судебных и полицейских архивов, а также интервью со свидетелями.

В 2019 году папа Римский Франциск выпустил указ, обязывающий католических священников сообщать о сексуальных преступлениях своих коллег. В соответствии с документом, жертвы сексуального насилия со стороны священнослужителей теперь смогут обращаться за помощью непосредственно в Ватикан.