В Британии требуют отставки главы Церкви Англии из-за скандалов о насилии

В Британии потребовали отставки главы Церкви Англии архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби из-за того, что его не привлекли к ответственности по делу о сексуальных домогательствах в отношении мальчиков, которые были воспитанниками христианских лагерей. Об этом сообщает газета Guardian.

По данным издания, призывы об отставке начались после распространения в СМИ информации о том, что в лагерях в Зимбабве и ЮАР надругались над детьми. Инциденты происходили в 1970-1980-е годы. В результате предполагаемых преступных действий со стороны главы английской церкви пострадали 130 человек. По данным Guardian, насилие совершал юрист Джон Смит, который в 2013 году основал евангелистские лагеря в английском графстве Дорсет. В публикации отметили, что высшее руководство церкви знало о происходящем «на высоком уровне», но не принимало должные меры.

«На прошлой неделе Уэлби заявил, что подумывал уйти в отставку из-за своего «позорного» решения не действовать безжалостно в ответ на сообщения о злоупотреблениях со стороны Джона Смита», — говорится в статье.

На данный момент петицию о его отставке подписали 1,5 тыс. человек.

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