Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии требуют отставки главы Церкви Англии из-за скандалов о насилии

Guardian: глава Церкви Англии Уэлби может оставить пост из-за скандала о насилии

close
I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Британии потребовали отставки главы Церкви Англии архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби из-за того, что его не привлекли к ответственности по делу о сексуальных домогательствах в отношении мальчиков, которые были воспитанниками христианских лагерей. Об этом сообщает газета Guardian.

По данным издания, призывы об отставке начались после распространения в СМИ информации о том, что в лагерях в Зимбабве и ЮАР надругались над детьми. Инциденты происходили в 1970-1980-е годы. В результате предполагаемых преступных действий со стороны главы английской церкви пострадали 130 человек. По данным Guardian, насилие совершал юрист Джон Смит, который в 2013 году основал евангелистские лагеря в английском графстве Дорсет. В публикации отметили, что высшее руководство церкви знало о происходящем «на высоком уровне», но не принимало должные меры.

«На прошлой неделе Уэлби заявил, что подумывал уйти в отставку из-за своего «позорного» решения не действовать безжалостно в ответ на сообщения о злоупотреблениях со стороны Джона Смита», — говорится в статье.

На данный момент петицию о его отставке подписали 1,5 тыс. человек.

В 2021 году следователи выявили тысячи педофилов в рядах католической церкви Франции.

Ранее побывавший на вечеринке P. Diddy россиянин раскрыл детали встречи с рэпером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами