Священник РПЦ рассказал, где больше всего распространен гомосексуализм

Гомосексуализм больше распространен в крупных городах, чем в небольших населенных пунктах. Об этом заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев, фрагмент его выступления на конгрессе в Калуге опубликовало издание Daily Storm в своем Telegram-канале.

«Где безбожие, там и педерастия», — отметил священнослужитель.

По словам Ткачева, на сексуальную ориентацию человека влияет то, в насколько урбанизированной среде он живет. Протоиерей добавил, что гомосексуальность «это социальная болезнь, от которой часто страдает творческая интеллигенция». При этом среди представителей классических трудовых профессий все иначе, считает священник РПЦ.

«Среди шахтеров, например, там днем ​​с огнем не найдешь гомосека», — указал протоиерей.

Также в ходе конгресса священнослужитель отметил, что там, где «где есть шальные деньги, пьянки-гулянки, праздная жизнь», там и появляются такие «греховные падения» как «гордыня, безбожие».

До этого председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний заявил, что священники Русской православной церкви больше не хотят жить и служить в западных странах по причине усилившегося давления на их детей с целью привития им нетрадиционных ценностей.

Ранее в РПЦ нашли связь между геями и квадроберами.