Митрополит РПЦ раскрыл, почему священники не хотят больше служить на Западе

Священники Русской православной церкви (РПЦ) больше не хотят жить и служить в западных странах по причине усилившегося давления на их детей с целью привития им нетрадиционных ценностей. Об этом рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, передает РИА Новости.

«Священники приходят — те, кто уже служат за границей, и просят завершить их командировки, потому что их дети ходят в местные школы <...>, там с первого класса им начинают объяснять, что они могут выбрать — мальчики они или девочки», — заявил митрополит.

По словам священника, детям «начинают внедрять современную гендерную проблематику». В результате, как отметил митрополит Антоний, священники РПЦ становятся «не готовы продолжать там жить», поскольку «не хотят портить жизнь своим детям».

До этого стало известно, что в Госдуму могут внести проект закона о запрете пропаганды «деструктивной идеологии». Седьмая сессия нижней палаты парламента продлится с 3 сентября по 29 декабря 2024 года. Речь шла о «запрете деструктивной информации в целом». Однако, что под этим подразумевается, не уточнялось.

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