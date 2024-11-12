Лидер КНР потребовал сурово наказать виновника ДТП в Чжухае

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал сурово наказать водителя автомобиля, который насмерть сбил 35 человек в городе Чжухай. Об этом сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).

«Виновный должен понести суровое наказание в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

По словам лидера КНР, необходимо приложить усилия для спасения и лечения пострадавших, а также оказать поддержку их семьям.

Накануне в Чжухае на юге Китая водитель внедорожника сбил прохожих у городского спортцентра. По последним данным, в результате аварии погибли 35 человек, пострадали 43.

Полиция задержала 62-летнего водителя. На данный момент он находится в коме после попытки покончить с собой на месте происшествия.

По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля совершил наезд умышленно, поскольку был расстроен результатом раздела имущества после развода.

Ранее автомобиль врезался в толпу людей во Владивостоке и попал на видео.