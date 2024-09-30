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Автомобиль врезался в толпу людей во Владивостоке и попал на видео

Во Владивостоке машина въехала в толпу людей и попала на видео

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Телеграм-канал «dpskontrol_125rus»

На Алеутской улице во Владивостоке автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал dpskontrol_125rus.

На кадрах видно, что кроссовер Mazda CX-5 темного цвета врезался в серебристый седан Toyota Vista на перекрестке. От удара седан въехал в толпу пешеходов, стоящих на тротуаре у пешеходного перехода. Увидев машину, люди бросились в разные стороны. У края проезжей части в этот момент находилось не менее шести человек. Затем автомобиль проехал вдоль стены здания, врезался в ограждение и остановился.

В ДТП на пересечении улиц прапорщика Комарова и Алеутской пострадала девушка и 66-летний водитель седана Toyota Vista, уточняется в Telegram-канале краевого управления МВД.

«В результате ДТП 29-летняя девушка-пешеход получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшая доставлена в больницу. Также медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля Toyota Vista», — сообщили в полиции Приморья.

Ранее в Красноярске конфликт пассажиров в автобусе перерос в массовую драку.

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