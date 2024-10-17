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Врач объяснила, когда можно возвращаться к активному образу жизни после ОРВИ

Врач Бурнацкая: через неделю после ОРВИ можно возвращаться к физнагрузкам

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Freepik

Постепенно возвращаться к физическим нагрузкам можно спустя неделю после выздоровления от ОРВИ или гриппа. Об этом в беседе с РИАМО сообщила участковый терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Возвращаться к активному образу жизни после перенесенного заболевания, например, гриппа или ОРВИ, следует осторожно. Начинать можно с легких нагрузок через неделю после выздоровления, но важно прислушиваться к своему телу», — сказала специалист.

Она добавила, что если чувствуется слабость или дискомфорт во время физнагрузок, следует проконсультироваться с врачом. Чтобы реже болеть в сезон простуд, врач посоветовала укреплять иммунитет за счет сбалансированного рациона питания, регулярных занятий спортом и полноценного сна.

Провизор, эксперт компании Solgar Равна Кодзакова до этого рассказала, что обязательно должно быть в домашней аптечке осенью. Это витамин С, витамин D, противопростудные порошки и противовирусные препараты.

Так, витамин C, витамин D и цинк необходимы для поддержки иммунитета. Лучше всего брать в хороших дозировках и безопасных формах. Например, витамин C, по сравнению с аскорбиновой кислотой, не будет негативно влиять на ЖКТ, и принимать его удобнее — 1 капсула вместо 10-20 драже, отметила Кодзакова.

Ранее врач назвал способ не допустить развитие отита при ОРВИ.

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