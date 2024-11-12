В Чечне младенец попал в больницу из-за ароматического диффузора

Девятимесячная девочка из Чечни отравилась ароматическим диффузором, сообщила «Сапа Кавказ».

По данным Telegram-канала, несчастный случай произошел с уроженкой Грозного, которая появилась на свет в феврале этого года. Девочке потребовалась экстренная медицинская помощь после того, как она выпила жидкость из ароматического диффузора, стоявшего дома.

Сейчас правоохранители выясняют, где в момент описанных событий находились родители ребенка. Пострадавшую пришлось госпитализировать.

На днях новорожденная девочка из Ленобласти оказалась в реанимации из-за синяка. Мать девочки не сумела объяснить, каким образом у нее появилась гематома. На место была вызвана скорая помощь и полиция. Ведется проверка.

Ранее врачи спасли ребенка беременной женщины, которая упала с 17-го этажа.