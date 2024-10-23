Врачи спасли ребенка беременной женщины, которая упала с 17-го этажа

В Англии врачи спасли ребенка женщины, которая будучи беременной упала с большой высоты. Об этом пишет Metro.

Инцидент произошел утром 22 октября в Лидсе. По неизвестной причине Эмма Акко, которой было около 30 лет, упала с 17-этажного дома. Известно, что женщина находилась «на поздних сроках беременности» и получила несовместимые с жизнью травмы.

Врачи не смогли помочь потерпевшей, однако успешно приняли у нее роды. Ее новорожденный ребенок был доставлен в больницу в критическом состоянии. Младенца поместили в реанимацию, сейчас медики борются за его жизнь.

Полицейские, как уточняется, не нашли ничего подозрительного на месте трагедии.

Ранее российские врачи спасли младенца с опасной и нетипичной травмой головы после падения.