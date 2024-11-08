Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти новорожденная девочка попала в реанимацию из-за синяка

В Ленобласти новорожденная девочка попала в реанимацию с кровоизлиянием

close
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Ленинградской области госпитализировали новорожденного с синяком, мать не смогла объяснить причину его появления, пишет 47news.

Сообщение о госпитализации девочки, появившейся на свет около трех недель назад, поступило в полицию вечером 7 ноября из Выборгской межрайонной больницы. Как уточняется, новорожденная из поселка Рощино оказалась в реанимации после того, как участковый педиатр заметила у ребенка синяк.

Мать девочки не сумела объяснить, каким образом у нее появилась гематома. На место была вызвана скорая помощь и полиция. Медики диагностировали у младенца кровоизлияние в кожу, ведется проверка.

Ранее неизвестные подкинули новорожденного младенца в мусорный бак и подожгли.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами