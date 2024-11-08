В Ленобласти новорожденная девочка попала в реанимацию из-за синяка

В Ленинградской области госпитализировали новорожденного с синяком, мать не смогла объяснить причину его появления, пишет 47news.

Сообщение о госпитализации девочки, появившейся на свет около трех недель назад, поступило в полицию вечером 7 ноября из Выборгской межрайонной больницы. Как уточняется, новорожденная из поселка Рощино оказалась в реанимации после того, как участковый педиатр заметила у ребенка синяк.

Мать девочки не сумела объяснить, каким образом у нее появилась гематома. На место была вызвана скорая помощь и полиция. Медики диагностировали у младенца кровоизлияние в кожу, ведется проверка.

Ранее неизвестные подкинули новорожденного младенца в мусорный бак и подожгли.