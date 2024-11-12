В российском городе пенсионерку с украинской фамилией затравили коммунальщики

В Черногорске против пожаловавшейся на коммунальщиков пенсионерки началась травля из-за ее украинской фамилии. Об этом пишет Daily Storm.

Причиной конфликта стала яма, образовавшаяся во дворе дома над овощехранилищем. Женщина неоднократно обращалась в управляющую компанию, однако обращения игнорировались. В итоге пенсионерка привлекла внимание местных СМИ, и после публикаций в прессе против нее ополчились сотрудники обслуживающей организации. Вскоре под дверью своей квартиры хозяйка обнаружила чужие экскременты.

Женщина решила выяснить их происхождение у сотрудников управляющей компании, однако в ответ служащие назвали ее «украинкой проклятой» и призвали ее «убраться» из России.

По данным Daily Storm, пенсионерка действительно родилась во Львовской области, но еще в 70-х годах переехала в Россию и с тех пор живет в Сибири.

На ситуацию обратил внимание мэр Черногорска Василий Белоногов. Комментируя «послание» управляющей компании под дверью женщины, чиновник пообещал привлечь к произошедшему правоохранительные органы.

«У меня в администрации третья часть ну точно с хохляцкими фамилиями. Грицаенко. Луферчик. Тоже непонятно, какая фамилия: то ли еврей, то ли хохол. Но это же ничего не значит. Все обрусели давно», — сказал Белоногов.

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