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На Украине мужчина сбежал от преследования военкомов к российским бойцам

Российские бойцы помогли украинцу сбежать от сотрудников ТЦК

На Украине мужчина сбежал от преследования сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) к бойцам Вооруженных сил России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Мужчину, который старался избежать мобилизации, российские военнослужащие заметили с помощью беспилотника. Они скинули ему рацию и помогли безопасно выйти к позициям ВС России.

«Ему очень повезло, теперь он в безопасности», — подчеркнули авторы канала.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. 26 октября жители Одессы устроили бунт против сотрудников ТЦК (военкомат на Украине), которые пришли с облавой на местный рынок. 8 ноября стало известно, что украинские военные остановили автобус с футбольной командой и отправили ее участников в ТЦК.

Ранее украинка сообщила, что военкомы похитили ее мужа и держат его в подвале без еды и воды.

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