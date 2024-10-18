В Крыму задержали украинку по подозрению в шпионаже

Молодую девушку 2001 года рождения задержали на территории Республики Крым по обвинению в шпионаже в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Из заявления следует, что под стражей оказалась гражданка Украины. По данным ФСБ РФ, она по собственной инициативе связалась с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и начала собирать для них информацию о российских войсках.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница <...> осуществила сбор и пересылку посредством мессенджера Telegram сведений о местонахождении пунктов размещения личного состава Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области», — уточнили в федеральной службе.

Там добавили, что в результате следственный отдел управления ФСБ РФ по Крыму возбудил против девушки уголовное дело по статье о шпионаже. Сейчас фигурант находится в СИЗО, при этом ей грозит до 20 лет лишения свободы.

15 октября в Крыму осудили мужчину, обвиненного в передаче СБУ данных о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота РФ. Жителя города Севастополя приговорили к 15 годам колонии и обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Ранее в Луганской народной республике задержали женщину по подозрению в корректировке ударов украинских войск.