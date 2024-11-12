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Сибиряк еле отбился от 13 собак, которые искусали его ноги

В Новосибирске 13 бродячих собак набросились на мусорщика и искусали его

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Телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Новосибирске 35-летний мусорщик едва не стал жертвой нападения стаи бродячих собак. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Инцидент произошел 11 ноября, когда мужчина приехал на улицу Малыгина, чтобы выкинуть бак с отходами. В этот момент его окружили собаки, которые начали бросаться на мусорщика. Одно из животных сильно укусило сибиряка, вырвав из его ноги кусок кожи с мясом. На крики пострадавшего прибежал его коллега — вдвоем им удалось отогнать собак.

Супруга пострадавшего горожанина в беседе со СМИ отметила, что жители давно просят построить больше приютов для животных и ужесточить наказание за выброшенных на улицу питомцев, но, по ее словам, о прогрессе в решении этого вопроса говорить пока рано.

До этого в Хабаровском крае прохожие спасли детей от стаи бродячих собак: те напали на несовершеннолетних напротив здания администрации Николаевска-на-Амуре.

Ранее на Урале стая бездомных собак искусала школьницу, шедшую домой.

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