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Стая бродячих собак набросилась на детей напротив администрации города в Хабаровском крае

Mash: в Хабаровском крае прохожие спасли детей от стаи бродячих собак

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Телеграм-канал Amur Mash

В Николаевске-на-Амуре стая собак едва не растерзала школьниц у здания городской администрации. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Стая из двух десятков агрессивных псов набросилась на двух девочек в центре города. Отбить их от собак помогли таксист и водитель грузовика. Школьницы не пострадали, псы успели лишь разорвать на них одежду.

Нападение произошло около здания местной администрации, по словам местных жителей, стая давно терроризирует горожан, но местные власти на обращения не реагируют. Родители школьниц обратились с заявлением в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Татарстане стая собак растерзала женщину, шедшую на работу. Женщина решила срезать путь и пройти через производственную базу. До магазина она не дошла и вечером домой не вернулась. Россиянку обнаружили на пустыре. Спасти ее не удалось. На россиянку могли напасть собаки, которые проживают на территории базы. На ее теле обнаружены многочисленные укусы, одежда пострадавшей была разодрана, некоторые части тела обглоданы до костей.

Ранее на Урале стая бездомных собак искусала школьницу, шедшую домой.

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