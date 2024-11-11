На Урале стая бездомных собак искусала школьницу, шедшую домой

На Урале восьмилетняя девочка, шедшая домой, подверглась нападению стаи собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Уралити».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Белый Яр в ХМАО, когда девочка шла в сторону своего дома мимо поликлиники. Стая собак набросилась на ребенка, животные начали ее кусать. На помощь школьнице пришел мужчина, который заметил происходящее, выскочил из транспортного средства и отбил малолетнюю у псов.

Мужчина доставил пострадавшую в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее многочисленные раны и оказали девочке необходимую помощь.

СУ СК России по региону сообщает, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Напавших на девочку собак отловили. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью школьницы, установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Сибири домашняя бойцовская собака напала на женщину.