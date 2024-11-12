ГД запретила усыновлять детей гражданам стран, в которых можно менять пол

Депутаты Государственной думы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит запрет на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как уточнили в пресс-службе, документ также предусматривает запрет на передачу российских детей под опеку иностранцев, в чьих странах разрешена смена пола.

Несколькими часами ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение данного законопроекта. Спикер отметил, что с 1993 года иностранные граждане усыновили 102 тысячи российских детей. По его словам, в стране крайне важно исключить любую возможность посягательства на смену пола несовершеннолетними, если их забирает приемная семья за рубеж.

1 ноября депутаты от партии «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин подготовили поправки в законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Они предполагают добавить три исключения.

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