Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ГД запретила усыновлять детей гражданам стран, в которых можно менять пол

Госдума запретила усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола

close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутаты Государственной думы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит запрет на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как уточнили в пресс-службе, документ также предусматривает запрет на передачу российских детей под опеку иностранцев, в чьих странах разрешена смена пола.

Несколькими часами ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение данного законопроекта. Спикер отметил, что с 1993 года иностранные граждане усыновили 102 тысячи российских детей. По его словам, в стране крайне важно исключить любую возможность посягательства на смену пола несовершеннолетними, если их забирает приемная семья за рубеж.

1 ноября депутаты от партии «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин подготовили поправки в законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Они предполагают добавить три исключения.

Ранее эксперты оценили призыв запретить узкие джинсы из-за угрозы смены ориентации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами