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В Госдуме предложили внести исключения в закон о запрете чайлдфри

Партия «Новые люди» предложила внести исключения в законопроект о чайлдфри

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Depositphotos

Депутаты от партии «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин подготовили поправки в законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Они предполагают добавить три исключения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Согласно поправкам, в законопроекте предлагается исключить наказание за пропаганду отказа от рождения детей, если это связано с медицинскими показаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями.

Депутаты отметили, что они поддерживают необходимость пропаганды традиционных семейных ценностей. Однако, по их словам, отказ от рождения детей может быть мотивирован объективными причинами.

Законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри, был одобрен Госдумой в первом чтении 17 октября. Согласно документу, при выявлении нарушения штраф для граждан будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.

Ранее патриарх Кирилл попросил не распространять закон о запрете чайлдфри на монашек.

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