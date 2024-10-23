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Эксперты оценили призыв запретить узкие джинсы из-за угрозы смены ориентации

Омбудсмен Волынец: в РФ хотят регламентировать ширину брюк, но это неосуществимо

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Max kegfire/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме заявили о вреде ношения узких джинсов, назвав их предпосылкой к движению в сторону ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и призвав запретить. Но если речь идет о регламентации ширины мужских брюк, то непонятно, как это будет работать, такой закон был бы неосуществим, заявила в беседе с 360.ru детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Напомним, что узкие джинсы на мужчинах раскритиковала глава общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» и член общественного совета при «семейном» комитете Госдумы Элина Жгутова. По ее мнению, ношение узких джинсов — «прямой путь к ЛГБТ», так как в них мужчины не становятся привлекательнее для женщин.

Волынец согласилась, что иногда следует внимательнее относиться к внешнему виду артистов и звезд шоу-бизнеса, за которыми повторяет молодежь, но подчеркнула, что нельзя уходить в крайности.

«Я не представляю, как мы будем регламентировать ширину брюк мужчин. Ни в каких законах это не прописано. Если кто-то выступает с инициативой применять такой закон, то мне, например, было бы интересно посмотреть, как он будет выглядеть», — объяснила она.

Ее поддержал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. При этом он согласился, что скинни джинсы лучше не носить, добавив, что мода на них прошла. Однако к нравственности россиян отношения узкие брюки не имеют никакого, подчеркнул парламентарий.

Ранее стилист ответил на заявление о том, что ношение узких джинсов связано с ЛГБТ.

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