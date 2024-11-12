Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ хотят запретить усыновление детей семьям из стран, где разрешена смена пола

Володин: Госдума рассмотрит законопроект о запрете усыновления российских детей

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, который введет запрет на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что в десяти европейских странах отсутствуют возрастные ограничения на проведение операции по смене пола. При этом в восьми государствах установлен минимальный возраст для процедуры, подчеркнул председатель ГД.

Володин добавил, что с 1993 года иностранные граждане усыновили 102 тысячи российских детей. По его словам, в стране крайне важно исключить любую возможность посягательства на смену пола несовершеннолетними, если их забирает приемная семья за рубеж.

В этом же посте Володин сообщил, что для защиты людей от пропаганды отказа от деторождения необходимо ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и смены пола, будут внесены дополнения.

Ранее в ГД предложили запретить брать в школы детей мигрантов, не знающих русский.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами