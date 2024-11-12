В РФ хотят запретить усыновление детей семьям из стран, где разрешена смена пола

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, который введет запрет на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что в десяти европейских странах отсутствуют возрастные ограничения на проведение операции по смене пола. При этом в восьми государствах установлен минимальный возраст для процедуры, подчеркнул председатель ГД.

Володин добавил, что с 1993 года иностранные граждане усыновили 102 тысячи российских детей. По его словам, в стране крайне важно исключить любую возможность посягательства на смену пола несовершеннолетними, если их забирает приемная семья за рубеж.

В этом же посте Володин сообщил, что для защиты людей от пропаганды отказа от деторождения необходимо ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и смены пола, будут внесены дополнения.

Ранее в ГД предложили запретить брать в школы детей мигрантов, не знающих русский.