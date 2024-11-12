Врач назвала неожиданную группу риска, уязвимую для пневмонии

Сидячий образ жизни и отсутствие регулярных физических нагрузок ослабляют иммунную систему, увеличивая риск возникновения пневмонии. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Уязвимы для инфекционных заболеваний и легкие курильщиков, напомнила она.

«Особенно важно быть внимательными к своему здоровью людям с хроническими заболеваниями и тем, кто злоупотребляет алкоголем. Кроме того, я советую не забывать о регулярных медицинских осмотрах. <...> Соблюдайте личную гигиену, особенно в общественных местах, и следите за чистотой в доме», — посоветовала специалист.

Кроме того, важно сбалансированно питаться и достаточно спать, чтобы сохранить защитные силы организма на должном уровне, добавила Бурнацкая.

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова до этого перечислила симптомы пневмонии. У больного, по ее словам, наблюдаются общая слабость, потливость, кашель с мокротой и температура выше 38 градусов. У пожилых людей заболевание может вызвать спутанность сознания.

Ранее российские ученые назвали самые опасные инфекции, передающиеся от питомцев людям.