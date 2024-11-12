Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала неожиданную группу риска, уязвимую для пневмонии

Врач Бурнацкая: люди, ведущие сидячий образ жизни, уязвимы для пневмонии

close
Depositphotos

Сидячий образ жизни и отсутствие регулярных физических нагрузок ослабляют иммунную систему, увеличивая риск возникновения пневмонии. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Уязвимы для инфекционных заболеваний и легкие курильщиков, напомнила она.

«Особенно важно быть внимательными к своему здоровью людям с хроническими заболеваниями и тем, кто злоупотребляет алкоголем. Кроме того, я советую не забывать о регулярных медицинских осмотрах. <...> Соблюдайте личную гигиену, особенно в общественных местах, и следите за чистотой в доме», — посоветовала специалист.

Кроме того, важно сбалансированно питаться и достаточно спать, чтобы сохранить защитные силы организма на должном уровне, добавила Бурнацкая.

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова до этого перечислила симптомы пневмонии. У больного, по ее словам, наблюдаются общая слабость, потливость, кашель с мокротой и температура выше 38 градусов. У пожилых людей заболевание может вызвать спутанность сознания.

Ранее российские ученые назвали самые опасные инфекции, передающиеся от питомцев людям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами