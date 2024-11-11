Российские ученые назвали самые опасные инфекции, передающиеся от питомцев людям

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали наиболее опасные болезни, передающиеся от животных людям. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

По словам специалистов, с шерсти кошки или собаки человек может получить полный спектр возбудителей самых разных групп болезней. По распространенности лидируют различные паразитические черви гельминты. Их присутствие в организме ослабляет иммунитет и может вызвать различные аллергии.

Среди вызванных гельминтами инфекций выделяются токсокароз и эхиноккокоз. Первый провоцируют черви-нематоды и черви-аскариды. Личинки нематод могут поселиться в глазу, оболочках мозга, легких и печени. Взрослые аскариды способны заполнить кишечник, отравляя носителя продуктами жизнедеятельности и лишая его питательных веществ.

Эхиноккокоз вызывают ленточные черви, способные формировать вокруг себя оболочку диаметром до 10 сантиметров. Подобный пузырь может разорвать внутренние органы, причинив непоправимый вред здоровью пациента.

Не меньшую угрозу представляют одноклеточные паразиты-возбудители пироплазмоза и токсоплазмоза. Пироплазмоз приводит к разрушению клеток крови, по своему действию напоминая рак.

Токсоплазмоз особенно опасен для беременных, поскольку плод заболевшей матери может получить несовместимые с жизнью патологии еще в утробе.

В ПНИПУ отметили, что даже безобидные царапины от кошачьих когтей могут занести в организм человека возбудителей бактериального пастереллеза. При кожной форме болезни в месте повреждения возникают гнойники.

Если микроб попал в легкие, у человека появляется хронический кашель и развивается пневмония. Наиболее опасная форма пастереллеза — септическая, при которой происходит заражение крови. В этом случае возможны поражения печени, сердца и суставов. При этом болезнь трудно диагностировать, поскольку ее симптомы напоминают гепатит.

Специалисты Пермского Политеха напомнили, что питомцы могут передавать смертельно опасный вирус бешенства, от которого до сих пор не существует эффективного лечения.

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