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Спасение трех упавших в котлован собак попало на видео

В Красноярском крае операция по вызволению собак из котлована попала на видео

В Красноярском крае две бездомные собаки несколько дней просидели в котловане прежде чем к ним на помощь пришли спасатели. Кадры вызволения животных из котлована опубликовало краевое ГУ МЧС России в Telegram-канале.

Как рассказали представители экстренных служб, собаки попали в гигантскую яму, которую вырыли под очистные сооружения в поселке Большая Мурта.

«Старший пожарный МЧС России Сергей Кирнос с помощью спасательной веревки спустился на дно. Две собаки без опаски доверились спасателю, а вот самая молодая боялась подойти. Но и ее удалось благополучно поднять на поверхность», — поделились в ведомстве подробностями операции.

Сейчас животные находятся на передержке у местных жителей.

До этого в МЧС сообщили о спасении 20 кошек и трех собак из горящей квартиры в Норильске.

Ранее в Москве спасли собаку, получившую ожог роговицы из-за тормозной жидкости.

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