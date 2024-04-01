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Россиянам объяснили, чем чревато кормление уличных голубей

Паразитолог Бартули: кормя голубей, можно заразиться орнитозом

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Pexels

Любители кормить уличных голубей рискуют заразиться опасным инфекционным заболеванием — орнитозом, называемым в простонародье попугайной болезнью. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщил врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули. По его словам, угроза особенно актуальна весной, когда на улицы возвращаются десятки тысяч птиц.

«Это острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Оно проявляется поражением центральной нервной системы и, бывает, легких. Также это интоксикация, повышение температуры тела, увеличение размеров селезенки, печени и так далее. Заболевание передается от птиц воздушно-пылевым путем», — рассказал врач.

Отказ от «общения» с голубями является основной мерой профилактики заражения орнитозом, подчеркнул врач. В случае появления симптомов инфекционного заболевания после кормления птиц, он посоветовал немедленно обратиться к врачу.

В марте стало известно, что в Омске потерялся домашний голубь по имени Себас во время тренировочного полета. Хозяин отмечал, что из особых примет у птицы — красное и белое кольцо на левой и правой лапах, а также красный комбинезон, который он мог самостоятельно снять. Отмечалось, что голубь понимает команду «ко мне» и жест похлопывания по руке.

Ранее орнитолог объяснил, почему нельзя кормить голубей хлебом.

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