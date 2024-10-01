Теплая осень сбила цикл перелетных птиц, они не улетели из Москвы

В этом году аномально теплая осень повлияла на перелетных птиц, которые пока не хотят покидать Москву, – сроки их миграции сместились на неделю, рассказал «Газете.Ru» орнитолог, доцент Московского городского педагогического университета Андрей Резанов.

«Всего в Москве отмечено порядка 270 видов пернатых, это гнездящиеся в столице, птицы-мигранты и зимующие. Последних насчитывают более 135 видов. Первыми, как правило, покидают Московский регион воздушные охотники. Черный стриж, славки, соловьи, камышевки улетают в августе. Они питаются воздушными насекомыми, а их активность в последний месяц лета сходит на нет. В сентябре собираются на юг кукушки, речные крачки, деревенские ласточки, мухоловки-пеструшки, сорокопуты-жуланы, варакушки. Теплое и долгое лето этого года сдвинуло сроки миграции птиц примерно на неделю. В октябре столицу планируют покинуть группа пернатых, которые легко выдерживают колебания температуры воздуха – коростель и чибис», – рассказал ученый.

Миграция птиц – это сбалансированный механизм, сигналом для пернатых, что пора собираться в путь, прежде всего является изменение длины светового дня.

«Теплая осенняя погода, конечно, может их чуть задержать, а некоторые вообще могут остаться в столице России зимовать. Не вся популяция, но отдельные особи принимают решение не тратить силы и время на рискованное путешествие. Редко, но бывает, что в Москве зимуют представители белой трясогузки, которая вообще-то с трудом переносит холод. Фиксируя примеры классических перелетных птиц, которые иногда остаются, ученые делают вывод, что инстинкт миграции в теплые края не является абсолютным, и есть факторы, которые корректируют поведение», — рассказал ученый.

Оставшиеся в городе птицы формируют синантропные популяции, меняя «лицо» городской экосистемы. Между видами, близкими по экологическим потребностям, может возникнуть конкуренция.

«Причин, почему птица вместо того, чтобы следовать инстинктам и мигрировать, вдруг становится оседлой и пускает корни там, где раньше ее сородичи никогда не жили, несколько. Самый важный – кормовой. Пернатые понимают, что в городе зимой, как и летом, всегда можно чем-то набить себе живот, а еще есть укрытия. В лесопарках вообще можно вести почти естественный образ жизни плюс кормушки под боком. А для водоплавающих условия в столице вообще как в пятизвездочном отеле – незамерзающие водоемы, температура в городе на пару градусов выше, да и «стол» пустым не бывает. А на другой чаше весов перелет на тысячи километров – большие энергозатраты и риск не долететь», – заключил ученый.

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