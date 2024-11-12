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«Истошно воет»: хозяин больше месяца не выпускает с балкона собаку

Волгоградец пожаловался на соседа, который месяц держит собаку на балконе

В Волгограде местный житель выразил обеспокоенность судьбой крупной собаки, которую сосед, по его словам, уже больше месяца не выпускает с балкона. Об этом сообщает Telegram-канал «Волгоград №1».

Собеседник канала утверждает, что животное сидит на балконе третьего этажа дома №7 по улице Лейтенанта Токарева.

«Изо дня в день и по ночам она истошно воет, исхудала. Это продолжается уже больше чем месяц. Уже минусовая температура по ночам», — отметил местный житель, уточнив, что у собак этой породы нет подшерстка, чтобы жить на улице.

По словам мужчины, пса уже забирали у владельца, но потом вернули обратно. Автор сообщения выразил надежду, что огласка поможет привлечь к животному внимание волонтеров и общественников, и питомца спасут.

До этого краснодарский сантехник выселил двух собак из квартиры в автомобиль.

Ранее в России предложили строить приюты для собак на штрафы за жестокое обращение с животными.

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