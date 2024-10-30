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Краснодарский сантехник выселил двух собак из квартиры в автомобиль

В Краснодаре сантехник запер двух собак в автомобиле на несколько недель

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Телеграм-канал «Kub Mash»

В Краснодаре местный житель запер двух собак в автомобиле ВАЗ-2109, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Местные жители рассказали, что две собаки живут в автомобиле неделями и лают на прохожих. Кроме того, от машины идет неприятный запах. Владелец животных, 64-летний местный сантехник, держит еще четырех собак у себя дома, утверждает Kub Mash. Один из местных жителей пожаловался, что собака его укусила.

Владелец собак заявил, что не считает издевательством содержание собак в машине, однако узнав, что к нему вызвали полицию, посадил собак в мешок и унес. На лобовом стекле «девятки» неизвестные разместили табличку с надписью «живодер».

До этого в Москве самокатчики испортили надписями пост ДПС, инцидент попал на видео.

Ранее в Ростове-на-Дону девушка провалилась в дыру, которая образовалась в полу автобуса.

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