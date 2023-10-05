В России предложили строить приюты для собак на штрафы за жестокое обращение с животными

В России необходимо начать строить приюты для животных за счет штрафов, полученных за жестокое обращение с животными и выброшенных питомцев. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в осеннюю сессию, рассказал в интервью «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Еще одно предложение, которое, надеюсь, в осеннюю сессию мы, как минимум, внесем в Госдуму, а может быть, и примем в первом чтении — окрасить средства, полученные в виде штрафов по статьям Кодекса об административных правонарушениях за жестокое обращение с животными, избавление от питомцев, нарушения в приютах. Эти средства надо отправлять на возведение приютов», — сказал он.

Депутат добавил, что потребность в приютах в стране закрыта менее чем наполовину. По его словам, некоторые считают, что проводить такую работу не нужно. Однако, если не будут появляться приюты для животных, «надо будет строить больше больниц для покусанных людей», заключил Бурматов.

В конце сентября Владимир Бурматов говорил «Газете.Ru», что перед тем, как завести ребенку домашнее животное, родителям стоит убедиться, что у него нет аллергии.

Ранее сообщалось, что охотник из Красноярского края перепутал человека с животным и выстрелил.