Экс-подполковник СБУ допустил причастность ВСУ к теракту в «Крокусе»

Вторгшаяся в Брянскую область украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) могла в марте обеспечивать «зеленый коридор» для совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом РИА Новости заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, что весной появилась информация, что несколько украинских групп спецназа готовили террористам пути отхода на территорию Украины. Прозоров добавил, что как раз тогда украинцы «примерялись к этому театру военных действий, к новому региону».

Нападение на концертный зал в подмосковном городе Красногорске произошло вечером 22 марта. В тот день в «Крокус Сити Холле» должна была выступить группа «Пикник», но перед началом концерт в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Далее в помещении произошли взрывы и начался пожар.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 23 марта сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых в участии в атаке, после чего суд отправил их в СИЗО. Под стражей оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов.

Ранее стали известны подробности о поставщиках оружия для теракта в «Крокусе».