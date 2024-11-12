В Лисичанске обрушилось здание в результате взрыва

В Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР) произошел взрыв газовоздушной смеси в многоэтажном доме. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, в результате произошедшего здание обрушилось. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Telegram-канале МЧС по ЛНР сообщили, что взрыв произошел на втором этаже жилого пятиэтажного дома.

«Сотрудниками МЧС России была эвакуирована женщина со второго этажа», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего не уточняются.

9 ноября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе (ЖК) «Курортный» на улице Тольятти. По его словам, предварительной причиной возгорания считают взрыв газовоздушной смеси.

11 ноября Владимиров сообщил, что взрыв газа в Пятигорске случился из-за несогласованной замены газового оборудования. Губернатор отметил, что перед специалистами поставлена задача по возвращению пострадавшего дома в полноценную эксплуатацию.

Ранее взрыв произошел на севере Москвы.