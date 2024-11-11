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Установлена предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Пятигорске

Владимиров: к трагедии в Пятигорске привела несогласованная замена оборудования

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Телеграм-канал «SHOT»

По предварительным данным, причиной взрыва бытового газа в жилом доме в Пятигорске стала несогласованная замена газового оборудования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам губернатора, перед специалистами поставлена задача по возвращению пострадавшего дома в полноценную эксплуатацию.

«Ущерб составил около 12 млн рублей. Поврежден лифт, треснула плита перекрытия. Но в целом конструктивы не затронуты», — сказал Владимиров.

Губернатор отметил, что помощь в восстановлении дома окажут региональные власти, застройщик и газовая компания.

Региональное Минсоцзащиты выплатит жителям пострадавшего дома компенсации. Собственники квартир, в которых пострадало имущество, получат по 100 тысяч рублей на человека. Жильцы подъезда, где произошел взрыв, — по 10 тысяч рублей на человека.

О взрыве в жилом комплексе (ЖК) «Курортный» на улице Тольятти в Пятигорске стало известно утром 9 ноября. По данным МЧС, пострадали четыре человека. Одну женщину медики не смогли спасти по дороге в больницу. Остальных госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее сообщалось, что момент взрыва в жилом доме в Пятигорске попал на видео.

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